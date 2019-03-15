Konyaspor Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
15 Mart 2019, Cuma
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Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

’in 26. hafta maçında ’u konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlılar son çalışmasını Kayacık Tesislerinde yaptı. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana menisküs ameliyatı olan Mücahit Atalay ve Fallou Diagne ile tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare katılmadı. Koşu, ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 3 ile devam etti. 'un antrenmanı taktik çalışma ile sona erdi.

  1. 15.03.2019
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