‘Panter’ Serkan Konya’ya yetmedi

Atiker Konyaspor'un en iyisi kaleci Serkan Kırıntılı idi. Tecrübeli file bekçisi maç boyunca çoğu net tam 10 kurtarış yaptı. Birçok pozisyonda Beşiktaşlı oyunculara geçit vermeyen Kırıntılı, uzatma anlarında Shinji Kagawa'nın golüne engel olamayınca adeta yıkıldı.



GENÇ AKÇAY 11'DE

Atiker Konyaspor'da sakatlıkları bulunan Adis Jahovic ve Yatabare'nin yokluğunda Aykut Kocaman, 20 yaşındaki Mücahit Can Akçay'ı forvette oynattı. Mücahit ligde ilk kez ilk onbirde forma giydi. Genç santrfor daha önce üç kez sonradan oyuna dahil olmuştu. Mücahit, 81'de kenara alındı.