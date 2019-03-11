‘Panter’ Serkan Konya’ya yetmedi – Fotomaç – 11 Mart 2019
11 Mart 2019, Pazartesi
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‘Panter’ Serkan Konya’ya yetmedi

‘Panter’ Serkan Konya’ya yetmedi

'un en iyisi kaleci idi. Tecrübeli file bekçisi maç boyunca çoğu net tam 10 kurtarış yaptı.

'un en iyisi kaleci idi. Tecrübeli file bekçisi maç boyunca çoğu net tam 10 kurtarış yaptı. Birçok pozisyonda Beşiktaşlı oyunculara geçit vermeyen Kırıntılı, uzatma anlarında 'nın golüne engel olamayınca adeta yıkıldı.

GENÇ AKÇAY 11'DE
Atiker Konyaspor'da sakatlıkları bulunan Adis Jahovic ve Yatabare'nin yokluğunda , 20 yaşındaki Mücahit Can Akçay'ı forvette oynattı. Mücahit ligde ilk kez ilk onbirde forma giydi. Genç santrfor daha önce üç kez sonradan oyuna dahil olmuştu. Mücahit, 81'de kenara alındı.

  1. 11.3.2019
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