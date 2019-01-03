Atiker Konyaspor Antalya kampına start verdi
03 Ocak 2019, Perşembe
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Antalya kampına start verdi

Atiker Konyaspor Antalya kampına start verdi

'un devre arası hazırlıklarını yapacağı Antalya kampı akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı.

'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 25 puanla 8'inci sırada tamamlayan , 9 günlük iznin ardından devre arası kamp çalışmalarını gerçekleştireceği Antalya'ya geldi ve kampa akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör yönetiminde sağanak yağmur altında gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 5'e 3 ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavisi devam eden Uğur Demirok ile bu gece kampa katılacak olan Paolo Hurtado katılmadı.
Atiker Konyaspor'un 26 kişilik kamp kadrosu şöyle:
Ahmet Çolak, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Fallou Diagne, Ferhat Öztorun, Petar Filipovic, Yevhen Opanasenko, Selim Ay, Nejc Skubic, Uğur Demirok, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic, Moryke Fofana, Paolo Hurtado, Jens Jonsson, Marco Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Abdou Razack Traore, Vedat Bora, Volkan Fındıklı, Adis Jahovic, Mücahit Can Akçay, Mustapha Yatabare

  1. 3.1.2019 22:26
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