Atiker Konyaspor Antalya kampına start verdi
Atiker Konyaspor'un devre arası hazırlıklarını yapacağı Antalya kampı akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı.
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 25 puanla 8'inci sırada tamamlayan Atiker Konyaspor, 9 günlük iznin ardından devre arası kamp çalışmalarını gerçekleştireceği Antalya'ya geldi ve kampa akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sağanak yağmur altında gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 5'e 3 ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavisi devam eden Uğur Demirok ile bu gece kampa katılacak olan Paolo Hurtado katılmadı.
Atiker Konyaspor'un 26 kişilik kamp kadrosu şöyle:
Ahmet Çolak, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Fallou Diagne, Ferhat Öztorun, Petar Filipovic, Yevhen Opanasenko, Selim Ay, Nejc Skubic, Uğur Demirok, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic, Moryke Fofana, Paolo Hurtado, Jens Jonsson, Marco Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Abdou Razack Traore, Vedat Bora, Volkan Fındıklı, Adis Jahovic, Mücahit Can Akçay, Mustapha Yatabare
- 3.1.2019 22:26
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Atiker Konyaspor Antalya kampına start verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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