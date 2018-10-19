Konya’da tek seçenek zafer
Rıza Çalımbay, Rize’de kazanmaktan başka seçenekleri olmadığını vurguladı
Son iki maçında galibiyeti unutan Konyaspor, Ç.Rize deplasmanda mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, maçlarda sürpriz sonuçlar alındığını belirterek, "Rizespor maçı da zor bir maç olacak. Ancak, bizim kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Bugüne kadar hiçbir karşılaşmada kötü oynamadıklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Sadece kötü goller yedik. Bu da arkadaşlarımızın yapmaması gereken basit hareketlerden kaynaklandı. Futbolda, defansta temel şeyler vardır. Oyuncu tutma, adamdan önce topa gitme gibi şeyler aslında alt yapıdayken öğretilir. Arkadaşlarımız sadece bunlara dikkat edecek. Biz her takıma gol atarız. Her takıma karşı kesinlikle pozisyona gireriz. Bundan şüphemiz yok. Konyaspor olarak çok iyi duruma geleceğimize yürekten inanıyorum" diye iddialı konuştu.
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