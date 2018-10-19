Konya’da tek seçenek zafer – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Konya’da tek seçenek zafer

    Konya’da tek seçenek zafer

    , ’de kazanmaktan başka seçenekleri olmadığını vurguladı

    Son iki maçında galibiyeti unutan , Ç. deplasmanda mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik direktör , maçlarda sürpriz sonuçlar alındığını belirterek, "Rizespor maçı da zor bir maç olacak. Ancak, bizim kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Bugüne kadar hiçbir karşılaşmada kötü oynamadıklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Sadece kötü goller yedik. Bu da arkadaşlarımızın yapmaması gereken basit hareketlerden kaynaklandı. Futbolda, defansta temel şeyler vardır. Oyuncu tutma, adamdan önce topa gitme gibi şeyler aslında alt yapıdayken öğretilir. Arkadaşlarımız sadece bunlara dikkat edecek. Biz her takıma gol atarız. Her takıma karşı kesinlikle pozisyona gireriz. Bundan şüphemiz yok. olarak çok iyi duruma geleceğimize yürekten inanıyorum" diye iddialı konuştu.

    1. 19.10.2018
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