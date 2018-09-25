Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Bizim en büyük hedefimiz ligi, özelikle de ilk yarıyı çok iyi bir yerde bitirmek"
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    25 Eylül 2018, Salı
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    'ın hedefi üst sıralar

    <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a>'ın hedefi üst sıralar

    Teknik Direktörü : "Bizim en büyük hedefimiz ligi, özelikle de ilk yarıyı çok iyi bir yerde bitirmek"

    'e tarihinin en iyi performansıyla başlayan, 6 haftada 11 puan toplayan 'un teknik direktörü , en büyük hedeflerinin ligi, özellikle de ilk yarıyı çok iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi.

    Çalımbay, yarın Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden ile oynayacakları 3. tur müsabakasının ardından ligde hafta sonu yine bir deplasman maçına gideceklerini anımsattı.

    ile 30 Eylül Pazar günü yapacakları maçın önemine dikkati çeken Çalımbay, "Önümüzde çok önemli bir maçımız var. Oradan bizim mutlaka çok iyi şekilde ayrılmamız gerekiyor. 'la oynadığımız maç çok iyiydi ama karşılaşmasında onun da çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Öyle mücadele edip oradan da istediğimiz şekilde ayrılmamız gerekiyor." diye konuştu.

    "İlginç bir lig yaşanıyor"

    Çalımbay, 'in çok enteresan geçtiğini belirterek, "Kimin kimi yeneceği belli olmayan ilginç bir lig yaşanıyor. Onun için de her puan altın değerinde. Bu yüzden bizim Göztepe deplasmanından iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Bunun için de karşısında gösterdiğimiz gibi bir performans sergilememiz lazım ya da maçında olduğu gibi pozisyonlara girip bunları sonuçlandırmamız gerekiyor ki oradan da iyi bir şekilde ayrılalım." ifadelerini kullandı.

    "Hala hazır olmayan arkadaşlarımız var"

    Çalımbay, ligin ilk yarısındaki hedeflerine ilişkin ise "Şu andaki hedefimiz maçını almak. Daha sonra Göztepe ve arkasından da maçları. Bizim en büyük hedefimiz ligi, özelikle de ilk yarıyı çok iyi bir yerde bitirmek." değerlendirmesinde bulundu.

    Özellikle iç saha karşılaşmalarını iyi değerlendirmek istediklerini vurgulayan , şunları kaydetti:

    "Bu sene fikstüre bakıldığı zaman deplasman maçlarımız daha fazla. O yüzden ikinci yarı bu bir avantaja dönüşebilir ama dönüşmesi için de takımımızın tam oturması gerekiyor. Bana göre takım hala oturmadı. Hala eksiklerimiz var. Hala hazır olmayan arkadaşlarımız var. karşılaşmasında bu arkadaşlarımıza şans vereceğiz. İnşallah onlar da bunu en güzel şekilde değerlendirecektir."

    1. 25.9.2018 12:12
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