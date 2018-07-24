Atiker Konyaspor'un Hollanda kampı 5. gününde
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'un kampı 5. gününde

    Atiker Konyaspor'un Hollanda kampı 5. gününde

    , ikinci etap hazırlıklarına 'nın Arnhem kentinde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

    İkinci etap kamp çalışmalarını Arnhem'de sürdüren 'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan sabah antrenmanı koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular 5'e 2 ve savunma-hücum organizasyon çalışması ile devam eden antrenmanı dönüşümlü olarak yapılan top çalışması ve çift kale maç ile tamamladı. Atiker Konyaspor Hollanda kampını ziyaret eden İkinci Başkan ve Başkan Yardımcısı Abbas Kılınç, Kulüp Menajeri Seçkin Özdil'den takımın son durumu hakkında bilgi aldı.
    Antrenmanda Mustapha Yatabare tedbir amaçlı takımdan ayrı olarak çalıştı.
    1. 24.7.2018 15:08
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