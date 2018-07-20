Marko Jevtovic Konyaspor'da!
Partizanlı yıldızla 2+1 yıllık imza atıldı. Rıza Çalımbay; Osmanlı’dan Umar ve Musa’yı da istediklerini söyledi
Konyaspor, transfere hız verdi. Ali Çamdalı'yla yollarını ayırmasından sonra ön libero arayan yeşil-beyazlılar aradığı ismi Sırbistan'da buldu. Çifte kupalı şampiyon, Ukraynalı sağ bek Opanasenko'nun ardından dün de Partizan'ın 24 yaşındaki ön liberosu Marko Jevtovic'le 2+1 yıllık kontrat imzaladı. 1.94 boyundaki Jevtovic, stoperde de oynayabiliyor. 1 kez milli olan genç yetenek, geçen sezon 38 maçta 8 golle oynadı. Öte yandan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Osmanlı'dan Aminu Umar ve Musa Çağıran ile yönetim ilgileniyor. İnşallah sonucu çok iyi olur. Takımımda görmek istiyorum" diye konuştu.
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