Marko Jevtovic Konyaspor'da! – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Marko Jevtovic 'da!

    Marko Jevtovic <a href="/index/konyaspor?id=8e31f089-4f66-4715-b81a-7e930ef74788" class="" rel="tag">Konyaspor</a>'da!

    Partizanlı yıldızla 2+1 yıllık imza atıldı. ; Osmanlı’dan Umar ve Musa’yı da istediklerini söyledi

    , transfere hız verdi. 'yla yollarını ayırmasından sonra ön libero arayan yeşil-beyazlılar aradığı ismi 'da buldu. Çifte kupalı şampiyon, Ukraynalı sağ bek Opanasenko'nun ardından dün de Partizan'ın 24 yaşındaki ön liberosu Marko Jevtovic'le 2+1 yıllık kontrat imzaladı. 1.94 boyundaki Jevtovic, stoperde de oynayabiliyor. 1 kez milli olan genç yetenek, geçen sezon 38 maçta 8 golle oynadı. Öte yandan Teknik Direktör , "Osmanlı'dan Aminu Umar ve Musa Çağıran ile yönetim ilgileniyor. İnşallah sonucu çok iyi olur. Takımımda görmek istiyorum" diye konuştu.

    1. 20.7.2018
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