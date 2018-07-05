Atiker Konyaspor'un Bolu kampı devam ediyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'un kampı devam ediyor

    Atiker Konyaspor'un Bolu kampı devam ediyor

    Birinci etap kamp hazırlıklarını ’da sürdüren , dün akşamki antrenmanın ardından çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı hazırlıklarla devam etti.

    Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde dün akşam yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, top kontrollü pas çalışması ile devam etti. 3 grupta 5'e 2 oynayan futbolcular minyatür kalelerde maç ve yarı sahada çift kale maç ile antrenmanı sonlandırdı. Çift kale maçın galibi Selim Ay'ın takımı maç sonunda objektiflere galibiyet pozu verdi.

    , birinci etap kampı için bulunduğu Gerede'de güne öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Koşu parkurunda yapılan antrenman ısınma hareketleri başladı. Ardından oyuncular göl kenarındaki ormanlık alanda üç seri üzerinden yapılan koşu ve açma, germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.
    1. 5.7.2018 13:50
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