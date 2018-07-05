Atiker Konyaspor'un Bolu kampı devam ediyor
Birinci etap kamp hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Atiker Konyaspor, dün akşamki antrenmanın ardından çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı hazırlıklarla devam etti.
Atiker Konyaspor, birinci etap kampı için bulunduğu Bolu Gerede'de güne öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Koşu parkurunda yapılan antrenman ısınma hareketleri başladı. Ardından oyuncular göl kenarındaki ormanlık alanda üç seri üzerinden yapılan koşu ve açma, germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.
- 5.7.2018 13:50
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Tolga Ciğer'e kapılar kapandı
Toplam 3
Yorum
Yasama Gönderin ya da bir yıl tesislere almayıp antrenmana katılmadığı için cezasını kesilsin.
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Olimpik Atıcılık
Toplam 5
Yorum
orhan 152 466 ))) rekor
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Akhisarspor'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
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