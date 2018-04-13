Atiker Konyaspor'da Antalyaspor hazırlıkları devam etti – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'da hazırlıkları devam etti

    Atiker Konyaspor'da Antalyaspor hazırlıkları devam etti

    , deplasmanda karşılaşacağı maçının hazınrlıklarını sürdürüyor.

    , deplasmanda karşılaşacağı maçının hazınrlıklarını sürdürüyor.

    'in 29'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesislerinde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı Oyuncular daha sonra gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman boyunca oyuncuların neşeli olduğu gözlendi.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:26
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