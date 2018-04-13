Atiker Konyaspor'da Antalyaspor hazırlıkları devam etti
Atiker Konyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazınrlıklarını sürdürüyor.
Atiker Konyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazınrlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesislerinde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı Oyuncular daha sonra gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman boyunca oyuncuların neşeli olduğu gözlendi.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:26
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Atiker Konyaspor'da Antalyaspor hazırlıkları devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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