Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Topa sahip olma ve 6'ya 3 pas çalışması ile devam eden antrenman, 3 takım halinde oynanan çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan Amir Hadziahmetovic ve Wilfred Moke takımdan ayrı çalıştı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:49
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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