Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 11 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Konyaspor'da maçı hazırlıkları

    Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

    , 'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

    Topa sahip olma ve 6'ya 3 pas çalışması ile devam eden antrenman, 3 takım halinde oynanan çift kale maçla sona erdi.

    Öte yandan Amir Hadziahmetovic ve Wilfred Moke takımdan ayrı çalıştı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN