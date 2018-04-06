Kaptan Ali’den moral kahvaltısı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kaptan Ali’den moral kahvaltısı

    Kaptan Ali’den moral kahvaltısı

    'de tutunma yolunda 'ı konuk edecek , kahvaltıda buluştu.

    'de tutunma yolunda 'ı konuk edecek , kahvaltıda buluştu. Takımın kaptanlarından 'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda yeşil-beyazlı oyuncular, teknik heyet ve kulüp personelleri kritik maç öncesinde bir araya geldi. Teknik direktör , daha önce sağlık kontrolünde olduğu gibi kahvaltıda da güneş gözlükleriyle dikkat çekti.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaptan Ali’den moral kahvaltısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN