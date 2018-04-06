Kaptan Ali’den moral kahvaltısı
Spor Toto Süper Lig'de tutunma yolunda Sivas'ı konuk edecek Konyaspor, kahvaltıda buluştu.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:10
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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