Konyaspor kahvaltıda bir araya geldi – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Konyaspor kahvaltıda bir araya geldi

    Konyaspor kahvaltıda bir araya geldi

    28. haftasında ’u konuk edecek teknik heyeti ve oyuncuları kahvaltıda bir araya geldi.

    8 Nisan Pazar günü 28. hafta maçında 'u konuk edecek 'un teknik heyeti, oyuncuları ve personeli takım kaptanlarından 'ın ev sahipliğini yaptığı kahvaltıda bir araya geldi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:06
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