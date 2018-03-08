Sergen Yalçın sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    sağlık kontrolünden geçti

    Sergen Yalçın sağlık kontrolünden geçti

    ’un yeni Teknik Direktörü , sağlık kontrolünden geçti.

    ile yollarını ayıran 'un sezon sonuna kadar anlaştığı sağlık kontrolünden geçirildi. Sergen Yalçın'a sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi'nde kardiyoloji, EKG ve rutin kontrolleri yapıldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'a hastanede bekleyenler yoğun ilgi gösterdi. Yalçın'ın sağlık kontrolü sırasında güneş gözlüklerini çıkarmaması dikkat çekti.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:46
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