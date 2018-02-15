“Olağanüstü kongre takıma zarar verir”
Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, olağanüstü kongrenin takıma zarar vereceğini ve eski başkan Ahmet Şan’ı onursal başkan olarak görmek istediklerini söyledi.
"Ahmet Şan'ı onursal başkan olarak görmek isteriz"
Fatih Yılmaz, FETÖ terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat eden eski Başkan Ahmet Şan'ın yeniden göreve gelmesi için olağanüstü genel kurula gidileceği yönündeki soruyu da cevaplandırdı. Yılmaz, "Şu anda yapacağımız kongre takıma zarar verir. Takımın iyi noktalara gelmesi için bütünleşmemiz lazım. Tek hedefimiz Konyaspor'u yüceltmek. Ahmet Bey 3 dönem Konyaspor'da başkanlık yaptı. Biz de mutlaka Ahmet Beyi onursal başkan olarak görmek isteriz. Şu anda takımı yönetin, yönetim kurulumuzdur. Hedefimizde Konyaspor'u gidebileceği noktaya taşımaktır. Başka bir gayemiz yoktur. Takımın mutlaka iyi noktalara gelmesi lazım" diye konuştu.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:44
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İki yolcu birden
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metin,ali,feyyaz madem oyle yapmis, atin yedege, sampiyonlar ligindede oynatmayin, onun yerinde tolgay oynasin, 10 kati daha fazla asist ve gol atar
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