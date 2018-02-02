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    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yenileri temsil etti

    Yenileri temsil etti
    'un merakla beklenen yeni transferlerinden sadece Jahovic karşısında forma giydi. maça yetişemezken Eto'o kadroda yer almadı. 'den alınan Jahovic ise 57. dakikada oyuna dahil oldu ve maçın sonucunu değiştirdi.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:26
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