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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    'o sağlık kontrolünden geçti

    Samuel Eto'o sağlık kontrolünden geçti

    'un yeni transferi 'o sağlık kontrolünden geçti.

    , ara döneminde sona gelinirken golcü futbolcu ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı ekip, Antalyaspor'dan 'o'yu renklerine bağladı. Dün gece özel uçakla Konya'ya gelen Atiker Konyaspor'un Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Samuel Eto'o, sağlık kontrolünden geçti.

    Sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi'nde kulüp doktoru Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü ile birlikte gelen Samuel Eto'o MR cihazına alınarak kontrolleri yapıldı ve kan verdi.

    Yıldız futbolcuya hastanede bekleyenler yoğun ilgi gösterdi. Eto'o ile fotoğraf çekinenler futbolcuya başarılar diledi.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:34
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