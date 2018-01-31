Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, yeni transferler Samuel Eto'o ve Adis Jahovic ile ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçı öncesinde soruları yanıtladı. Yeni transferler Adis Jahovic ve Samuel Eto'o hakkında da bilgilendirmeler sunan Özdilek, "Adis Jahovic hazır geldi. Eto'o'nun da fiziksel durumunu görmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, A Spor'da konuştu:

"Kupada ilk oynanan maçlar çok önemli. Gol yemeden maçı kazanırsak avantajlı olacağız diye düşünüyorum. Maç takvimimiz sıkıntılı bir süreç olarak görünüyor. Kupada nereye kadar gideceğiz bilmiyorum fakat gideceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yarınki maçta akıllı oynayacağız. Ev sahibi olmanın avantajını kullanacağız."

"ETO'O'NUN DA DURUMUNA BAKACAĞIZ"

"Türkiye'de 3. bölgeye en fazla giren 3-4 takım arasındayız fakat gol yollarında sıkıntılar yaşadık. Eto'o ve Adis Jahovic mutlaka bize katkı sağlayacaktır. Taktik olarak mutlaka değişikler olacak. İki önemli golcüyü transfer ettik. Jahovic hazır geldi. Eto'o'nun durumunu bilmiyorum. Bugün çalışmalara başlayacak. Eto'o'nun da durumuna bakacağız. Eto'o'yla konuşmamız lazım. Amacım ikisini de bu takımda oynatabilmek."



TAKTİKLERİMİZ MAÇ MAÇ DEĞİŞİYOR!

"Taktiklerimiz maç maç değişiyor. Futbol adına güzel bir gece olacak diye düşünüyorum. Fatih Hoca da ben de ofans hattını iyi kullanan birer teknik adamız. Fakat bu maçta stratejimiz değişebilir."



ORKAN ÇINAR AÇIKLAMASI

"Takım olarak daha yeni yeni sağlıklı çalışmaya başladık. Orkan Çınar oynayarak kendini geliştirecektir. İkinci yarıda sıkıntı yaşamamak için kadro derinliğimiz için transferler yaptık. 1 oyuncuyla transferi kapatacağız."



BAŞAKŞEHİR MAÇI YORUMU!

"Eto'o bizim takıma çok şeyler katacaktır. Jahovic ve Eto'o'yla çok güçlendiğimizi düşünüyorum. Galatasaray maçının ardından Başakşehir'le karşılaşacağız. İki maç bizim için çok önemli."