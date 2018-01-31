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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Eto'o Konya'da

    Eto'o Konya'da

    Antalyaspor’un yıldızıyla önceki gün anlaşamayan yeşil-beyazlılar, tekrar masaya oturdu, Başkan Fatih Yılmaz, “2. görüşme olumlu geçti, transferi sonlandırmaya çok yakınız” dedi

    TRANSFERİN bitimine sayılı saatler kala, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu , transferde bombaları bir bir patlatıyor. Karabük'ten Yatabare ve Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı alan yeşil-beyazlılar, Malili golcüsünün G.Birliği maçında sakatlanıp sahalardan 2 ay uzak kalacak olması nedeniyle rotasını yine golcü transferine çevirmişti. İlk hamlesini Jahovic'le yapan Konya, esas bombasını Samuel Eto'o'yla patlattı. Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız golcüsüyle, önceki gün imza aşamasında anlaşamayan yeşil-beyazlı kurmaylar, 37 yaşındaki santrforla tekrar temas kurdu ve bu sefer işi bitirdi. Eto'o için müjdeli haber Başkan Fatih Yılmaz ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar'dan geldi.

    1 YILI OPSİYONLU 2.5 YIL
    AKDENİZ ekibiyle kontratı sezon sonu bitecek tecrübeli yıldız için Başkan Yılmaz, "Transferi sonlandırmaya çok yakınız" ifadelerini kullanırken Baydar, "İlk görüşmemizdeki bir pürüz nedeniyle transferi askıya almıştık, ancak stratejimiz gereği tekrar görüştük. 1 yılı opsiyonlu, 2.5 yıllık anlaştık" dedi. Antalyaspor yönetimiyle de anlaşan Konyaspor, Eto'o için bonservis ödemeyecek. Eto'o'nun yarın kupadaki Galatasaray maçı kadrosunda da yer alacağı öğrenildi.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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