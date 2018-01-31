Eto'o Konya'da
Antalyaspor’un yıldızıyla önceki gün anlaşamayan yeşil-beyazlılar, tekrar masaya oturdu, Başkan Fatih Yılmaz, “2. görüşme olumlu geçti, transferi sonlandırmaya çok yakınız” dedi
1 YILI OPSİYONLU 2.5 YIL
AKDENİZ ekibiyle kontratı sezon sonu bitecek tecrübeli yıldız için Başkan Yılmaz, "Transferi sonlandırmaya çok yakınız" ifadelerini kullanırken Baydar, "İlk görüşmemizdeki bir pürüz nedeniyle transferi askıya almıştık, ancak stratejimiz gereği tekrar görüştük. 1 yılı opsiyonlu, 2.5 yıllık anlaştık" dedi. Antalyaspor yönetimiyle de anlaşan Konyaspor, Eto'o için bonservis ödemeyecek. Eto'o'nun yarın kupadaki Galatasaray maçı kadrosunda da yer alacağı öğrenildi.
Konya'da Eto'o coşkusu! pic.twitter.com/SvOrPOSoiI— Fotomaç (@fotomac) 30 Ocak 2018
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:25
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı
Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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