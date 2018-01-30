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    30 Ocak 2018, Salı
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    'de 6 takım, PFDK'ya sevk edildi

    Süper Lig'de 6 takım, PFDK'ya sevk edildi

    (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 takımını (PFDK) sevk etti.

    TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürattan dolayı siyah-beyazlı kulübün, PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.

    ise Fenerbahçe karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı.

    Hukuk Müşavirliği, takımlarından , , Evkur ve Demir Grup Sivasspor'u da PFDK'ya gönderdi.

    'nin Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sportmenliğe aykırı harekette bulunan Başkent ekibinin oyuncusu Petar Skuletic de kurula sevk edildi.

    TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve 'un da kurula sevk edilmesine karar verildi.

    Bu arada TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynaması gereken karşılaşmaya çıkmayan Amed Sportif Faaliyetler de kurula gönderildi.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:25
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