Atiker Konyaspor'dan iki bomba daha
Transferin son günlerini hareketli geçiren Atiker Konyaspor, Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile prensip anlaşmasına vardı. Yeşil- beyazlı ekibin Medipol Başakşehir'de forma giyen Egemen Korkmaz ile yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.
Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaşan yeşil beyazlı ekip, Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile de imzaları atma aşamasına geldi. Volkan Şen ile 1.5 yıllığına prensipte anlaşan Konyaspor'un, yıldız oyuncuyu bu gece yarısı ya da yarın kadrosuna katması bekleniyor.
Yeşil- beyazlı ekibin Medipol Başakşehir'de forma giyen Egemen Korkmaz ile yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.
YALANLAMA
Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Egemen Korkmaz'la görüştüklerine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 19:12
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf artık bırakın ali koça yeter yaaa
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Vagner Love kadroya alındı
Toplam 5
Yorum
karakartal larin genç gelecek amaçlı alındı negredo yetersiz görüldüğü için vagner takviyesi yapıldı size bu kafayla eneramolar nianglar falan müstahak
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf siz kafayımı yediniz bıkmadınızmı kulübün paralarını heba etmekten
Atiker Konyaspor'dan iki bomba daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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