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    30 Ocak 2018, Salı
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    'dan iki bomba daha

    Atiker Konyaspor'dan iki bomba daha

    Transferin son günlerini hareketli geçiren , Trabzonspor'da forma giyen ile prensip anlaşmasına vardı. Yeşil- beyazlı ekibin Medipol Başakşehir'de forma giyen Egemen Korkmaz ile yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

    Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaşan yeşil beyazlı ekip, Trabzonspor'da forma giyen ile de imzaları atma aşamasına geldi. Volkan Şen ile 1.5 yıllığına prensipte anlaşan Konyaspor'un, yıldız oyuncuyu bu gece yarısı ya da yarın kadrosuna katması bekleniyor.

    Yeşil- beyazlı ekibin Medipol Başakşehir'de forma giyen Egemen Korkmaz ile yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

    YALANLAMA
    Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Egemen Korkmaz'la görüştüklerine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:12
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