Eto'o Atiker Konyaspor'da!

Dün akşam saatlerinde Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar'ın pürüzler nedeniyle transfer görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladığı Samuel Eto'o'yla bugün her konuda anlaşmaya varıldı. Atiker Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto'o'ya 2.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer için Antalyaspor'a bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız futbolcu yarın takıma katılacak...



Antalyaspor, Samuel Eto'o ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto'o ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi.



ETO'O KONYA'YA GELDİ

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un transfer gündeminde olan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Konya'ya geldi.

Konya Havalimanı'nda Atiker Konyasporlu yetkililerce karşılanan Eto'o'ya, yeşil-beyazlı taraflarlar havalimanında sevgi gösterisinde bulundu.

Özel araçla havalimanından ayrılan Eto'o'nun yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda taraftarların önünde sözleşme imzalaması bekleniyor.