Eto'o Atiker Konyaspor'da!
Samuel Eto'o ile dün yapılan görüşmeden sonuç alamayan Atiker Konyaspor bu sabah transfer için tekrarr harekete geçti ve Kamerunlu golcüyle anlaşmaya vardı. Atiker Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto'o'ya 2.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer için Antalyaspor'a bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız futbolcu yarın takıma katılacak...
Dün akşam saatlerinde Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar'ın pürüzler nedeniyle transfer görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladığı Samuel Eto'o'yla bugün her konuda anlaşmaya varıldı. Atiker Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto'o'ya 2.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer için Antalyaspor'a bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız futbolcu yarın takıma katılacak...
Antalyaspor, Samuel Eto'o ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto'o ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi.
ETO'O KONYA'YA GELDİ
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un transfer gündeminde olan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Konya'ya geldi.
Konya Havalimanı'nda Atiker Konyasporlu yetkililerce karşılanan Eto'o'ya, yeşil-beyazlı taraflarlar havalimanında sevgi gösterisinde bulundu.
Özel araçla havalimanından ayrılan Eto'o'nun yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda taraftarların önünde sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:14
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Uğur ile henüz anlaşma yok
Toplam 2
Yorum
acg 800 bin tl. bile hak etmiyor. Külüpm parası olunca olmayan bol bol faizli paralar ile 800 bin euro öneriliyor. Hani TL ile anlaşacaktınız?
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 39
Yorum
AHMET HELAL OLSUN ÜMİT ÖZAT'A. BİRİLERİNE AĞZININ PAYINI VERMİŞ. 10 NUMARA AÇIKLAMA. KENDİNİ EFENDİ SANAN AMA EFENDİ OLMAYANLARA DERSİNİ VERMİŞ.
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 39
Yorum
karakartalllll mesela dünkü maçı nasıl hakemle kazandık bi anlat bizde bilelim,, bırakın bu işleri koçum hakemle maç kazanan renkliler aynaya bakın aynaya
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