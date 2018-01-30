Jahovic: “Sahada savaşacağız bunun sözünü veriyorum”
Atiker Konyaspor’un yeni transferi Adis Jahovic, sahada savaşarak takımının gol problemini çözeceğini söyledi.
Adis Jahovic, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Konyaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Çok ciddi bir kulüp, ciddi bir camia ve çok iyi bir taraftarı var. Şu anda kötü bir durum gözüküyor belki ama şunun için söz verebilirim ki, ben ve takım arkadaşlarım mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve sahada yüzde yüzümüzü verip savaşacağız. Bunun için, bu problemi çözmek için buradayım. Benim işim zaten gol atmak. Göztepe'de iyi bir formum vardı, buna burada devam edeceğim. Konyaspor'un şu anki durumunu yoğun fikstürüne bağlıyorum. Avrupa Ligi maçları, Türkiye Kupası maçları, lig maçları zor bir dönemden geçti, yoğun maç maratonundan dolayı ama şimdi daha iyi olacağına inanıyorum."
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:35
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Kupa heyecanı A Spor'da
Toplam 1
Yorum
Kartalcan babel nasil olsa cezali bu macta oynatmamiz lazim lens i de haftasonuna saklamali. Aslinda Larin i de görmek isterdim bugün iyi firsatti
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24 günde 7 maç
Toplam 1
Yorum
GFB Kayipsiz atlamalarına imkan yok, zaten Bayren bunları dümdüz ettikten sonra biz son vurusu yapacağız :)
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Love resmen Beşiktaş'ta
Toplam 4
Yorum
Kartalcan son vuruslari cok etkili igne deliginden topu atabilen bir oyuncu cok sükür bize kismet oldu.
Jahovic: “Sahada savaşacağız bunun sözünü veriyorum” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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