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    30 Ocak 2018, Salı
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    Jahovic: “Sahada savaşacağız bunun sözünü veriyorum”

    Jahovic: “Sahada savaşacağız bunun sözünü veriyorum”

    ’un yeni transferi , sahada savaşarak takımının gol problemini çözeceğini söyledi.

    'a 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllığına imza atan Jahovic, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, sahada savaşacağının sözünü verdi.

    , açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    "Konyaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Çok ciddi bir kulüp, ciddi bir camia ve çok iyi bir taraftarı var. Şu anda kötü bir durum gözüküyor belki ama şunun için söz verebilirim ki, ben ve takım arkadaşlarım mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve sahada yüzde yüzümüzü verip savaşacağız. Bunun için, bu problemi çözmek için buradayım. Benim işim zaten gol atmak. Göztepe'de iyi bir formum vardı, buna burada devam edeceğim. Konyaspor'un şu anki durumunu yoğun fikstürüne bağlıyorum. Avrupa Ligi maçları, Türkiye Kupası maçları, lig maçları zor bir dönemden geçti, yoğun maç maratonundan dolayı ama şimdi daha iyi olacağına inanıyorum."
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:35
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