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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Pazarlık zirvesi

    Pazarlık zirvesi
    Maç öncesi iki kulüp yönetimi arasında sıkı bir transfer pazarlığı yapıldı. yöneticileri bir kez daha Rodallega'yı isterken yönetim bu teklife sıcak bakmadığını iletti. Ardından N'Doye'un transferi konuşuldu ve önemli mesafe kat edildi. Konya'nın ayrıca Bero'ya da kiralık olarak talip olduğu ancak bu durumun teknik heyete danışılacağı belirtildi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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