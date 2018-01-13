Atiker Konyaspor taktik çalıştı
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu rövanş maçında 16 Ocak’ta Trabzonspor’a konuk olacak Atiker Konyaspor hazırlıklarını Antalya Belek devre arası kampında yapılan tek antrenmanla sürdürdü.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:27
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Umutlar Ozan’da
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li zuhahahaha harika sözler aynen katiliyorum ozana ve ozan giblere uyar
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Talisca için 10 milyon €
Toplam 5
Yorum
Tarafkartal Fedor Smolov Talisca'dan daha iyi... Talisca oyun içinde kayboluyor! Smolov 'u izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız...
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Robin van Persie'nin Sow'dan farkı yok!
Toplam 5
Yorum
Egeli FB li RVP bir kuyt bir hoodjonk kadar olamadi olamazda arkasindan silinmiyecek cok kötü ani birakti artik karisiyla magazinlerde boy gösterir )))
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