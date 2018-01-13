Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu rövanş maçında 16 Ocak’ta Trabzonspor’a konuk olacak Atiker Konyaspor hazırlıklarını Antalya Belek devre arası kampında yapılan tek antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde tüm oyuncuların katılımıyla gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yoğun yağış altındaki antrenman pas çalışması ile devam ederken, taktik çift kale maç ile sona erdi.