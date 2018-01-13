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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    taktik çalıştı

    Atiker Konyaspor taktik çalıştı

    (ZTK) Son 16 Turu rövanş maçında 16 Ocak’ta ’a konuk olacak hazırlıklarını Belek devre arası kampında yapılan tek antrenmanla sürdürdü.

    Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde tüm oyuncuların katılımıyla gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yoğun yağış altındaki antrenman pas çalışması ile devam ederken, taktik çift kale maç ile sona erdi.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:27
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