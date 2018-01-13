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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Şifo Mehmet’in Orkan ısrarı

    Şifo Mehmet’in Orkan ısrarı
    HÜCUM hattına transfer arayışlarındaki Konyaspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Beşiktaş'tan gözdesi Orkan Çınar'ı çok istediğini bir kez daha yineledi. Şifo, "Orkan'ı Almanya'da tanıyan ve bulan benim. Yeteneklerini biliyorum. Kadromuza katmak istiyoruz. Geleceği adına onun da oynaması çok önemli. Her şeyden önce ülke futboluna faydalı olabilmesi için oynaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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