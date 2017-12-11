Konyaspor hayata döndü!
Süper Lig 'de 15. haftanın kapanış maçında Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor’u 2-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'deki 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı ve kötü gidişe dur dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri (Pen.) 18. dakikada Skubic ve 90+1'de Milosevic attı.
Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Atiker Konyaspor 15. sıraya yükseldi. Son sıradaki Kardemir Karabükspor ise 8 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 15. haftasındaki Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
12. dakikada Ali Çamdalı'nın pasında topla buluşan Bourabia'nın, ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
GOL: 17. dakikada Musa Araz'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Bourabia, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Barış Şimşek penaltı kararı verdi. 18. dakikada penaltı atışını kullanan Skubic, topu filelere yolladı: 1-0
24. dakikada Bliznichenko'nun kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:55
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