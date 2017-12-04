Konyaspor’a Alman hakem
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden A. Konyaspor'un Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı, Alman Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:28
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Galatasaray'da bir devir bitti
Toplam 4
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aslan Göztepeden 900bin euro teklifi kabul etmeyip yatmayı tercih etti. Büyük Galatasaraylı.
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Şener ve İsmail göz dolduruyor
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forever1903 sonra bi q7 gelir, gercekler anlasilir
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 19
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kıymet bilene Adayı peşkeşten kurtardı, basketbol salonu, otel, kumkapıda yapılacak muhteşem tesis, arazilerin şefaf satışı, borçların sıfırlanacak olması
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