 Şifo gelecekten umutlu – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Şifo gelecekten umutlu

    Şifo gelecekten umutlu
    FARKLI Bursa yenilgisi sonrası Konyaspor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, umutlu konuştu. Özdilek, "Kafamızı kaldırıp, yolumuza devam etmek zorundayız. Konyaspor hak ettiği yere gelecek. Moral olarak travma yaşayan bir görüntümüz var ama bunun altından kalkacak gücümüz var" değerlendirmesini yaptı.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:02
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