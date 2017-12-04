Konyaspor'da Guimaraes hazırlıkları
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 7 Aralık Perşembe günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Bursaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular, koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı, 7'ye 3 pas ve top kapma çalışmasının ardından, çift kale maç ile tamamladı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:54
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forever1903 sonra bi q7 gelir, gercekler anlasilir
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