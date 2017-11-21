Konya’da tarih yazacağız

Avrupa Ligi’nde Marsilya’yla kritik bir maça çıkacak Konyaspor’da Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, “Taraftarımızın önünde yine tarih yazacağız” dedi

Konyaspor, büyük bir sabırsızlıkla Marsilya maçını bekliyor. Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Marsilya'yı yenerek hem ülke puanına katkı sağlamayı hem de Konya taraftarı ile tüm Türkiye'nin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini belirtti. Yoğun bir maç trafiği içine gireceklerine dikkati çeken Baydar, "UEFA, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını peş peşe oynayacağız. Perşembe akşamı kaderimizi belirleyecek önemli bir maça çıkacağız. İtici gücümüz her zamanki gibi taraftarımız olacak. Marsilya'yı yenerek hem ülke puanına katkı sağlamayı hem de Konyamız'la birlikte milletimizin yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz. Şimdi seyircimizin önünde yine tarih yazmak istiyoruz" diye konuştu.