 Ali Turan imzaladı – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    imzaladı

    Ali Turan imzaladı
    Konyaspor, 2012'den beri takımda yer alan, sözleşmesini yenilediği için imza töreni düzenledi. "Dönem Harici Sözleşme Yenileme" olarak 2020 yılı sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı giymesi beklenen 34 yaşındaki tecrübeli stoper imza töreninde, "Sahaya yüreğinizi koyduğunuz zaman yaşın bir önemi yok" diye konuştu.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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