Ali Turan'la 2020'ye kadar uzatıldı
Atiker Konyaspor, sözleşmesini yenilediği savunma oyuncusu Ali Turan için imza töreni düzenledi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ali Turan, "Sahaya yüreğinizi koyduğunuz zaman yaşın bir önemi yok" dedi.
Törende konuşan Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Ali Turan'ın 6 yıldır futbolcuları olduğunu ve şu ana kadar büyük katkıları bulunduğunu söyledi. Baydar, "Kendisini Konyaspor'un zor günlerinden ve bugünlerine kadar en iyi değerlendirecek bir oyuncu olarak görüyoruz. Birçok antrenörler geldi geçti, ama Ali Turan, hırsıyla inatçılığıyla, çalışkanlığı ve beyefendiliği ile kulübümüze şu ana kadar büyük katkılarda bulundu. Ali Turan 2020 yılına kadar yeşil-beyazlı camiamıza hizmet etmeye devam edecek. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olsun diyorum" dedi.
"6 YILDA DOLU DOLU BAŞARILAR YAKALADIK"
Yeşil-beyazlı oyuncu Ali Turan ise konuşmasında, tarihinde ilkleri yaşayan takımın kadrosunda yer almaktan gurur duyduğunu söyledi. Maddi ve manevi açıdan zor bir dönemden geçerek bugünlere geldiklerini ifade eden Turan, "Süper Lig'e çıktık ve ondan sonraki dönemlerde hep başarıyı yakaladık. Tarihinde ilk defa ligi 3. sırada bitirip, Türkiye Kupası ve Süper Kupayı alan, Avrupa Ligi'ne giden bir Konyaspor oldu. Dolu dolu başarılar yakaladık. Dışarıdan kolay görünüyor ama bunlar kolay değil. Biz bunu takım olarak elde ettik. Bunun temeli bir alt ligde mücadele ettiğimiz dönemlerde atıldı. Arkadaşlığın çok önemi var ve biz taraftarı, yöneticisi, oyuncusu hep birlikte bu aileyi hiçbir zaman bozmadık. Bende bu ailenin bir parçası olduğum için gururlu ve onurluyum. Dile kolay 6 yıldır Konyaspor'dayım. İlk kez bu kadar uzun süre bir takımda forma giyiyorum. Futbolda istikrar çok önemli. Çok büyük başarılara imza attık ve buna devam edeceğiz" dedi.
"YAŞIM İLERLEDİKÇE DAHA ÇOK ÇALIŞMAK İSTİYORUM"
Deneyimli futbolcu Ali Turan bir soru üzerine, yaşı ilerledikçe daha çok çalışmak istediğini dile getirdi. 34 yaşında olduğunu ve futbolda istikrarın çok önemli olduğunu vurgulayan Turan, "İnsan çalışıp sahaya yüreğini koyduğu zaman yaşın bir önemi yok. Eskiye döndüğümde diğer takımlarda oynadığımda böyle imkanlar yoktu. Gençlere önem verilmiyordu. Şimdi baktığımızda futbol çok gelişti, yaşın bir önemi yok. 34 yaşındayım, yaş ilerledikçe daha çok çalışmak istiyorum. Takımda genç arkadaşlarımıza ağabeylik yapıyoruz. Yeri geldi bazı hocalar beni oynatmadı, işime saygı göstererek çalışmaya devam ettim. Çalışmak zorundayız çünkü hocalar ve futbolcular gelip geçici kulüpler kalıcıdır. Hiçbir zaman surat yapmadım ve onun meyvesini de alıyorum. Mücadeleci bir yapım var, oynayayım ya da oynamayayım her zaman antrenmanıma çıkarım. Son dakika da hocam şans verse onu en iyi şekilde değerlendiririm" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Ali Turan kendisini 2019-2020 sezon sonunda kadar Konyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. Turan, yeşil-beyazlı forma altında 166 resmi maçta 13 bin 708 dakika sahada yer aldı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:51
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Vagner Love böyle istedi
Toplam 1
Yorum
İLHAM AZERİ BİZE 3 GOL DA BU ATIRDI, tudor*u ALLAH KORUDU...
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Janssen: Çift forvet mümkün
Toplam 6
Yorum
Atillas-BJK En azından Anadolu takımlarına karşı çift forvete dönmeli, sürekli önde oynayarak rakibi oyalarsın zamana oynar skoru korursun
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Denayer için karar verildi
Toplam 18
Yorum
Mustafa Başakşehir mağlubiyetinin tek sorumlusu Denayer değil. Tudor gitmeli ve yerine iyi bir teknik direktör gelmeli..
Ali Turan'la 2020'ye kadar uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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