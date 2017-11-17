Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Antalyaspor ile oynayacakları maç öncesinde Konyaspor camiasına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Futbolcular, teknik heyet ve taraftarlara güvendiklerini vurgulayan Baydar, "İnşallah Antalyaspor maçını kazanıp, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde final niteliği taşıyan Marsilya mücadelesine moralli çıkmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Konyaspor taraftarının birçok karşılaşmada skoru belirleyen unsur olduğuna vurgu yapan Baydar, şöyle devam etti:

"Antalyaspor müsabakası da bu karşılaşmalardan birisi olarak karşımızda duruyor. Büyük taraftarımızın maça ilgisi bizleri mutlu ediyor. İnşallah tribünlerdeki heyecan sahaya yansıyacak ve karşılaşmanın sonunda gülen taraf biz olacağız."



- "Bu sezon ilk kez taraftarımızın karşısına çıkıyoruz"

Atiker Konyaspor'un evinde 5 maç seyircisiz oynama cezasının sona erdiğini anımsatan Ahmet Baydar, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarımızın karşısına çıkıyoruz. Bu kritik karşılaşma için daha önce ciddi sıkıntılar yaşadığımız Bülent Yıldırım'ın atandığını görüyoruz. Umarız sayın hocamız her iki takımın da maç sonunda itiraz etmeyeceği, verilen hatalı kararların skoru direkt olarak etkilemeyeceği adil bir yönetim ortaya koyar. Atiker Konyaspor-Antalyaspor maçında hakemlerimizin yönetiminin bu kritik karşılaşmanın önüne geçmesini istemiyoruz. Sezon başından beri oynadığımız 11 karşılaşmada da büyük haksızlıklara uğradık. Tek arzumuz, sahaya çıkan futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve tribünleri dolduran taraftarlarımızın emeklerinin, nefeslerinin yanlış düdüklerle heba olmamasıdır."