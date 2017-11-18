Konyaspor’dan hakem uyarısı

BU sezon ligde ilk kez taraftarının önüne çıkacak A.Konya'da yönetici Ahmet Baydar, hakem Bülent Yıldırım'a mesaj gönderdi. Baydar, "Daha önce ciddi sıkıntılar yaşadığımız Bülent Yıldırım atandı. Umarız sayın hocamız her iki takım aleyhine hatalı karar vermez" dedi.