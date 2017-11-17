Konyaspor'da şov zamanı

SÜPER Kupa'dan 5 maç seyircisiz cezası biten A.Konyaspor, yarın Antalyaspor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez ligde taraftarıyla buluşacak. Teknik direktör Mehmet Özdilek, heyecanlı olduklarını belirterek, "Bizde müthiş bir özlem ve beklenti var. Aynı enerji ve coşkunun taraftarlarda da olduğuna inanıyorum. Onların desteği ve coşkusu, bizim de sahadaki mücadele ve azmimizle Antalya maçında istediğimizi elde edeceğiz. Bunun için hem coşkumuz hem de enerjimiz var. En önemlisi taraftar desteğimiz var. Bu, bizim için çok önemli" dedi.



'HER YÖNDEN HAZIRIZ'

ANTALYA maçına her yönüyle hazır olduklarını vurgulayan Özdilek, "Sahada koşan, mücadele eden, ne yaptığını bilen, bu coşku ve enerjisini seyredenlere veren bir Konyaspor olacak. Bundan hiç şüphem yok. Zihinsel ve fiziksel olarak hazırız" diye konuştu.

Traore ve Eren yok

KONYASPOR'da sakat futbolcular hakkında bilgi veren Mehmet Özdilek, Abdou Razack Traore dışında Eren Albayrak'ın forma giyemeyeceğini bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, milli takımdan dönecek olan Manyama ve Evouna dışında cezalı ve başka sakat oyuncularının bulunmadığını da ekledi