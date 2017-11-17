Konyaspor'da şov zamanı
5 maç seyircisiz cezası biten yeşil-beyazlılar'da Mehmet Özdilek “Hasret bitiyor. Taraftarın desteği ve coşkusu, biz de mücadele ve azmimizle Antalyaspor maçında istediğimizi elde edeceğiz”dedi
SÜPER Kupa'dan 5 maç seyircisiz cezası biten A.Konyaspor, yarın Antalyaspor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez ligde taraftarıyla buluşacak. Teknik direktör Mehmet Özdilek, heyecanlı olduklarını belirterek, "Bizde müthiş bir özlem ve beklenti var. Aynı enerji ve coşkunun taraftarlarda da olduğuna inanıyorum. Onların desteği ve coşkusu, bizim de sahadaki mücadele ve azmimizle Antalya maçında istediğimizi elde edeceğiz. Bunun için hem coşkumuz hem de enerjimiz var. En önemlisi taraftar desteğimiz var. Bu, bizim için çok önemli" dedi.
'HER YÖNDEN HAZIRIZ'
ANTALYA maçına her yönüyle hazır olduklarını vurgulayan Özdilek, "Sahada koşan, mücadele eden, ne yaptığını bilen, bu coşku ve enerjisini seyredenlere veren bir Konyaspor olacak. Bundan hiç şüphem yok. Zihinsel ve fiziksel olarak hazırız" diye konuştu.
Traore ve Eren yok
KONYASPOR'da sakat futbolcular hakkında bilgi veren Mehmet Özdilek, Abdou Razack Traore dışında Eren Albayrak'ın forma giyemeyeceğini bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, milli takımdan dönecek olan Manyama ve Evouna dışında cezalı ve başka sakat oyuncularının bulunmadığını da ekledi
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:05
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
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Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması!
Toplam 3
Yorum
Aslan AMAN ISLER IYI GIDERKEN YANLIS YAPMA ARDA KENDINE OYNAYABILECEGI BIR TAKIM BULSUN ONU SEVIYORUZ AMA UZAKTAN
Konyaspor'da şov zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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