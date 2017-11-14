 Konyaspor güç depoluyor – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Konyaspor güç depoluyor

    Konyaspor güç depoluyor
    ANTALYASPOR maçı hazırlıklarını sürdüren A.Konyaspor, güç depoluyor. Yeşil-beyazlılar, ülkelerinin milli takımlarındaki Manyama, Evouna ve Moke'nin katılmadığı antrenmanda salonda çalışırken, bisiklet ve kuvvet idmanı yaptı.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:02
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