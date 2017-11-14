ANTALYASPOR maçı hazırlıklarını sürdüren A.Konyaspor, güç depoluyor. Yeşil-beyazlılar, ülkelerinin milli takımlarındaki Manyama, Evouna ve Moke'nin katılmadığı antrenmanda salonda çalışırken, bisiklet ve kuvvet idmanı yaptı.