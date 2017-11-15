İki büyük kupa Selçuk’ta sergileniyor
Fair-Play Topluluğu tarafından Atiker Konyaspor’un 2016-2017 sezonunda kazandığı Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası, Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Keykubat Köşkü’nde yapılan açılış ile sergilenmeye başlandı.
Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, Konya'nın iki önemli değerinin Selçuk Üniversitesi'nde buluştuğunu belirterek, "Üniversitemize teşekkür ediyorum. Konyamızın iki önemli marka değeri bugün burada bir araya geldi. Selçuk Üniversitesi ve Konyaspor'un burada buluşmasından ve kupalarımızla da buluşturmamızdan büyük mutluluk duyuyorum. Selçuk Üniversitesi bugüne kadar kentimize ekonomik ve sosyal olarak çok ciddi katkılar sağladı. Şehrin gelişmesinde önemli katkısı bulunuyor. Bundan dolayı şehir olarak, Konyaspor olarak teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki dönemlerinde de başarılar diliyoruz. Nice yönetici yetiştireceksiniz bunun için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından, kupa sergilemesinin açılışı gerçekleştirildi. Kupalar, 16 Kasım 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
Açılışa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Küçüködük, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Salim Çağlayan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Coşar, öğretim üyeleri, öğrenciler ile çok sayıda sporsever katıldı.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:18
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Spor yazarları 3 soruda Lucescu'yu analiz etti
Toplam 7
Yorum
seda niye cünki hazirciligi kolayciligi kisa yolu istedin,bense sana bak ben izlandayim hadi beni eline al dedim,git isine dedin,oysa defasin bos
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Selçuk İnan'dan veda kararı
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Aslan ARTIK SEZON SONU BIZMLEDE VEDALASIRSIN BAK SABRI GÖZTEPEDE ABILIK YAPIYOR
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Spor yazarları 3 soruda Lucescu'yu analiz etti
Toplam 7
Yorum
seda kostarika ispanya ukrayna rusya balkanlar uruguay arjantin peru haiti sili hangi milli takimsa her bransta benim türkiye benden kacan oldun
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