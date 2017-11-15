İki büyük kupa Selçuk’ta sergileniyor

Fair-Play Topluluğu tarafından Atiker Konyaspor’un 2016-2017 sezonunda kazandığı Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası, Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Keykubat Köşkü’nde yapılan açılış ile sergilenmeye başlandı.

Program açılışında konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Konyasporumuza teşekkür ediyoruz. Türkiye Kupası'nı, Süper Kupa'yı aldılar ve bu mutluluğu bize yaşattılar. Bir Konyalı olarak, Konyaspor taraftarı olarak bu mutluluğu bize yaşattıkları için hem futbolcularımıza hem kulüp yöneticilerimize hem başkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da başarılarının devamı gelecektir. Taraftar olarak bizler daha aklıselim içerisinde başarıyı hazmetmiş ve içimize sindirmiş olarak davranmamız gerekiyor. Büyümek kolay değil. Konyaspor, büyük kulüp olma yolunda elde ettiği başarılarla büyüme sancılarını yaşıyor. İnşallah bu sancılı dönemi de sıkıntısız atlatıp sonraki başarıların plan, programını yapacağız. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun" dedi.



Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, Konya'nın iki önemli değerinin Selçuk Üniversitesi'nde buluştuğunu belirterek, "Üniversitemize teşekkür ediyorum. Konyamızın iki önemli marka değeri bugün burada bir araya geldi. Selçuk Üniversitesi ve Konyaspor'un burada buluşmasından ve kupalarımızla da buluşturmamızdan büyük mutluluk duyuyorum. Selçuk Üniversitesi bugüne kadar kentimize ekonomik ve sosyal olarak çok ciddi katkılar sağladı. Şehrin gelişmesinde önemli katkısı bulunuyor. Bundan dolayı şehir olarak, Konyaspor olarak teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki dönemlerinde de başarılar diliyoruz. Nice yönetici yetiştireceksiniz bunun için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, kupa sergilemesinin açılışı gerçekleştirildi. Kupalar, 16 Kasım 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Küçüködük, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Salim Çağlayan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Coşar, öğretim üyeleri, öğrenciler ile çok sayıda sporsever katıldı.