Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda çalıştı. İki gruba ayrılan oyuncular, dönüşümlü olarak bisiklet ve kuvvet çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı. Ülkelerinin milli takımlarında yer alan futbolculardan Lebogang Manyama, Malick Evouna ve Wilfred Moke idmana katılmadı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:12
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Kayseri operasyonu
Toplam 8
Yorum
whocares Yasin, Tarık, Donk ve de monk kalsın, süper topçu onlar!!! Siz Linnesi verin!! Siz bu kafayla var ya...
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Koray'a Sivas kancası
Toplam 6
Yorum
murat as koray sinan emrah başsan anadolu klüblerine kiralanmalı oynamalılar yoksa seviye yükselmez!
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Asamoah: Sözümden dönmem
Toplam 6
Yorum
aslan dört gözle bekliyoruz siyah inci :)
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