Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda çalıştı. İki gruba ayrılan oyuncular, dönüşümlü olarak bisiklet ve kuvvet çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı. Ülkelerinin milli takımlarında yer alan futbolculardan Lebogang Manyama, Malick Evouna ve Wilfred Moke idmana katılmadı.