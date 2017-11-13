 Antalya mesaisi – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Antalya mesaisi

    Antalya mesaisi
    Atiker Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları aralıksız sürüyor. Yeşil-beyazlılar yoğun sis altında çalıştı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde gerçekleşen antrenmanda Ferhat Öztorun ve Abdou Razack Traore takımdan ayrı çalıştı.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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