Konyaspor sis altında çalıştı

Konyaspor, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Dün Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşen antrenmana ülke milli takımlarında bulunan oyuncular Moke, Manyama ve Evouna katılmazken, Ferhat ve Traore ayrı çalıştı. Yoğun sis altında gerçekleşen antrenmanda zamana karşı tempolu koşu çalışması yapıldı.