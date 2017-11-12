 Konyaspor sis altında çalıştı – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Konyaspor sis altında çalıştı

    Konyaspor sis altında çalıştı
    Konyaspor, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Dün Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşen antrenmana ülke milli takımlarında bulunan oyuncular Moke, Manyama ve Evouna katılmazken, Ferhat ve Traore ayrı çalıştı. Yoğun sis altında gerçekleşen antrenmanda zamana karşı tempolu koşu çalışması yapıldı.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:10
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