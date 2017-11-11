 Konyaspor’a dayı desteği – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Konyaspor’a dayı desteği

    Konyaspor’a dayı desteği
    A.KONYASPOR'UN yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, teknik heyetine dayısı Sedat Karabük'ü dahil etti. Özdilek, Karabük'ü Ar-ge komitesi başkanlığına getirdi. Daha önce Antalyaspor, G.Birliği, Ç.Rize, K.Erciyesspor'da da birlikte görev yapan dayı-yeğen, yeşil-beyazlıların başarısı için kafa yoracak
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konyaspor’a dayı desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.