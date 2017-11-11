Konyaspor’a dayı desteği

A.KONYASPOR'UN yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, teknik heyetine dayısı Sedat Karabük'ü dahil etti. Özdilek, Karabük'ü Ar-ge komitesi başkanlığına getirdi. Daha önce Antalyaspor, G.Birliği, Ç.Rize, K.Erciyesspor'da da birlikte görev yapan dayı-yeğen, yeşil-beyazlıların başarısı için kafa yoracak