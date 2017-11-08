 Konya, Çakır’dan şikayetçi – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Konya, Çakır’dan şikayetçi

    Konya, Çakır’dan şikayetçi
    Sivas maçında Cüneyt Çakır'ın verdiği skandal penaltı için Konya yöneticisi Abdullah Şanlı, "Cüneyt hoca gibi dünyaca ünlü bir hakemin skandal düdüklerle maçı karşı tarafa vermesi ve TFF'nin sessizliği üzüntü vericidir" dedi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:25
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