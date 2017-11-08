Konya, Çakır’dan şikayetçi

Sivas maçında Cüneyt Çakır'ın verdiği skandal penaltı için Konya yöneticisi Abdullah Şanlı, "Cüneyt hoca gibi dünyaca ünlü bir hakemin skandal düdüklerle maçı karşı tarafa vermesi ve TFF'nin sessizliği üzüntü vericidir" dedi.