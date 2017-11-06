 Konyaspor'a 3 gün izin – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Konyaspor'a 3 gün izin

    Konyaspor'a 3 gün izin

    Atiker Konyaspor’da oyunculara 3 gün izin verildi.

    Atiker Konyaspor'da, Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile oynanan lig maçının ardından milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oyunculara 3 gün izin verildi. Takım 9 Kasım Perşembe günü saat 17.00'da Kayacık Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü saat 16.30'da Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:14
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