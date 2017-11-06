Konyaspor'a 3 gün izin
Atiker Konyaspor’da oyunculara 3 gün izin verildi.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:14
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 25
Yorum
61 Hala yabancı sınırı diyorlar ya varken ne oldu biri söylesin bu adama kardeşim alt yapıyı zorunlu hale getirin altyapıyı...
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Aslan istatistiklerde de zirvede
Toplam 3
Yorum
GS53 FB ve TS maçlarında Tudor biraz cesaretli olsaydı, taş gibi takımız derdim ama doğruyu söylemek gerekirse henüz tam takım olamadık...
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"Yerime biri lazım"
Toplam 10
Yorum
erol hoca BU BAŞARI YALNIZ SENİN DEGİL HOCAM...SAMET AYBABA VE BİLİÇ İNDE BU TAKIMDA EMEGİ VAR
Konyaspor'a 3 gün izin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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