Konyaspor, Cüneyt Çakır’dan özür bekliyor
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada verdiği hatalı penaltı kararı nedeniyle hakem Cüneyt Çakır’dan samimi bir özür beklediklerini söyledi.
"CAMİAMIZ KENDİSİNDEN ÖZÜR BEKLEMEKTEDİR"
Atiker Konyaspor camiasının Cüneyt Çakır'dan samimi bir özür beklediğini kaydeden Baydar, "Cüneyt Çakır'ın özellikle yurt dışında çıktığı karşılaşmaları yakından takip eden ve başarılarıyla bir Türk olarak gurur duyan camiamız var. Ancak bugün bu camia kendisinden samimi bir özür beklemektedir. Futbolcularımızın emekleri, yağmur kar kış demeden Sivas'a kadar giden taraftarlarımızın futbol sevgilerinin karşılığı, bu kararın müsebbiplerinin birkaç maç sahalardan men edilmesiyle geçiştirilmemelidir. Deniz Çoban örneği ortadadır. Cüneyt Çakır'ın böylesine büyük bir haksızlığın ardından, en azından özür dileme erdemliliğini göstermesi hakemlik müessesesinin de kalibresini yükseltecektir. Geriye dönüp baktığımızda sezon başından bu yana neredeyse canımızın yanmadığı maç yok. Ortada büyük bir emek ve futbolcularımızın, teknik heyetimizin alın teri var. Emeğe, hakka hukuka saygının tecelli etmesini ümit ediyor, Cüneyt Çakır hocamızın camiamızdan samimi bir şekilde özür dilemesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:55
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"Yerime biri lazım"
Toplam 6
Yorum
Aslan Pençesi Elbet bir gün gidicek hocanız. Bizden Fatih terimin gittiği gibi. Avrupayı ve ligi toz duman ederken, milli takıma gittiği gibi.. Bekleyin
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Arsenal’den 10 milyon euro!
Toplam 17
Yorum
BJK'li Yaw 10 milyon'a satacaginiza takimda kalsin daha iyi... O paraya kimi alacaksiniz 10 numara olarak ? Ha Mata geliyorsa 10 milyon'a olur..
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''Benden bu kadar''
Toplam 11
Yorum
BERKE EĞER AZİZ KALSIN KARARI ALIRSA KENDİ İPİNİDE ÇEKER ZATEN GÜVEN KALMAMIŞ KENDİNE O ZAMAN ALİ KOÇ KARŞISINDA ŞANSI 0 KALIR.
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