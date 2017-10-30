Konyaspor'da moraller yerinde

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, böyle bir süreçte maçın nasıl kazanıldığının değil, 3 puanı alıp moralleri düzeltmenin önemli olduğunu kaydetti. Ligde üst sıralara tırmanmak için galibiyete ihtiyaçları olduğu dönemde Osmanlıspor'u mağlup ettiklerini hatırlatan Baydar, "Oyunun genelinde mücadele gücü yüksek bir Atiker Konyaspor izledik. Kazanmayı rakibimizden daha çok istedik ve kazandık. Bu karşılaşmada teknik direktörümüz Mehmet Özdilek'in takımın üzerindeki hakimiyetini ve etkisini görmek camiamız adına ayrıca önemliydi." ifadelerini kullandı. Baydar, şimdiye kadar oynanan karşılaşmaların tamamına yakınında puan almaya çok yakın olduklarını ancak konsantrasyon eksikliği ve takım oyunundan kopukluklar nedeniyle olumsuz sonuçlar yaşadıklarını aktardı.

Takımın zihinsel olarak toparlanması gerektine dikkati çeken Baydar, şöyle devam etti:

"Yeni hocamız Mehmet Özdilek, Atiker Konyasporumuz adına çıktığı ilk karşılaşmada iyi bir görüntü oluşturdu. Önümüzde daha uzun bir zaman var. Her şey camiamız için çok daha güzel olacak. Yapmamız gereken tek şey takımımızı sonuna kadar desteklemek ve yanında olmaktır. Osmanlıspor maçı bize nefes aldırdı. Artık çok daha güçlü, kendine güvenen ve inanan bir takımla yolumuza devam edeceğiz.'' UEFA Avrupa Ligi'nde 2 Kasım Perşembe günü Avusturya temsilcisi Salzburg ile oynayacakları maça da değinen Baydar, "Henüz UEFA Avrupa Ligi'nde oynanmayan 3 maç ve karşımızda duran 9 puan var. Sıralamaya baktığımızda alınacak bir ya da üç puan bizi final maçları oynayacak duruma getirecektir. Mücadelemizi son maça kadar sürdürmek ve ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.