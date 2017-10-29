Özdilek, Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın galibiyetle sonuçlanmasından mutlu olduğunu belirtti. Uzun süredir futbolcularının baskı altında ve stresli olduğunu ifade eden Özdilek, ''Galibiyetle başladığımız için çok mutluyum. Çok stresli ve moral açısından sıkıntı yaşayan bu süreçte, oyuncular ve camia açısından öz güven acısından çok önemliydi. Elimizde sihirli değnek yok, bir çok şeyi değiştirebilmek için. Ama en azından bunun sinyallerini vermek istiyorduk. Bunu da verdiğimizi düşünüyorum'' dedi.

Takıma geldikten sonra 3 gün boyunca oyuncularla bire bir görüşme yaptığını belirten Özdilek, bu görüşmelerin geri bildiriminin sahaya iyi yansıdığını söyledi.

Osmanlıspor maçının kolay bir müsabaka olmayacağını bildiğini ifade eden Özdilek, ''Zor gol yiyen takımlardan bir tanesiyiz. Üretme ve gol bulma sayımızı biraz yukarı çıkarmamız gerekiyor. Maçın ilk yarısında oyuncularımız çok stresliydi. Bu stres, oyunculara fazla bir şey yaptırmadı. İlk yarı kısır bir maçtı. İkinci yarı biraz daha iyiydik ve golü bulduk. Atılan şutların takibi çok önemli. Takibin ödülünü almış olduk. Oynanan oyunlar, gelecek için iyi sinyaller verdi. Kafamızı kaldırma ve oyuncularımızın özgüvenini hissetme açısından iyi bir maç oldu'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Salzburg maçıyla da ilgili açıklama yapan Özdilek, UEFA'da matematiksel olarak şanslarının devam ettiğini ve bu nedenle de Salzburg maçını final maçı olarak gördüğünü, ona göre hazırlık yapacaklarını, alacakları 1 galibiyetin kendilerini final maçı olan Marsilya'ya taşıyacağını söyledi.