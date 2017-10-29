 Özdilek, Konya'ya hayat verdi! – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Özdilek, Konya'ya hayat verdi!

    Özdilek, Konya'ya hayat verdi!

    Süper Lig'in 10. haftasında Atkiker evinde Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, hafta içi takımın başına Mehmet Özdilek'i getiren ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve altın değerinde 3 puanını sahibi oldu.

    Maçtaki tek gol 69'uncu dakikada Milosevic'den geldi.

    Bu sonuçla, Atiker puanını 10 yaptı. Kardemir Karabükspor 7 puanda kaldı.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özdilek, Konya'ya hayat verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.