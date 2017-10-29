Özdilek, Konya'ya hayat verdi!
Süper Lig'in 10. haftasında Atkiker Konyaspor evinde Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, hafta içi takımın başına Mehmet Özdilek'i getiren ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve altın değerinde 3 puanını sahibi oldu.
Maçtaki tek gol 69'uncu dakikada Milosevic'den geldi.
Bu sonuçla, Atiker Konyaspor puanını 10 yaptı. Kardemir Karabükspor 7 puanda kaldı.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:56
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Lens hakkında çıkan haberlere cevap verdi
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Geç farkettin BesikTAŞIN SERT, KONTRATIN BAGLAYICI oldugunu ! Dikkat et ! 30000 Kisiyle Arena'dan UGURLANIR, geldigin gibi gidersin !
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Lens hakkında çıkan haberlere cevap verdi
Toplam 4
Yorum
Ertan Hadi bakalım. Bekleyelim ve görelim. Zaten bu seneki transferlerde PEPE hariç hep beklemedeyiz. Ama pek sabrımızda kalmadı! YÂNİ..
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"Sadece Medel'de değil herkeste hırs var"
Toplam 1
Yorum
Q7 Şenol Güneş formayı hiçbir zaman adaletli dağıtmadı bunu hep yazdık, söyledik ne zaman hedeften uzaklaşırız o zaman görülür bu çok net.
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