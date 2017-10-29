 Konyaspor yeni hocası Özdilek’le 1’de 1 peşinde – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Konyaspor yeni hocası Özdilek’le 1’de 1 peşinde

    Konyaspor yeni hocası Özdilek’le 1’de 1 peşinde
    YENİ teknik direktörü Mehmet Özdilek yönetiminde ilk maçına bugün Osmanlıspor karşısında çıkacak Konyaspor, sahasında kazanıp 3 haftalık galibiyet hasretini bitirmek istiyor. Yeni bir heyecanla sahaya çıkacaklarını dile getiren Özdilek, "Konya'nın potansiyeli şu anki durumundan fazlasını hak ediyor. Osmanlı'yı yenip çıkışa geçeceğiz" dedi.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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