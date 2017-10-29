Konyaspor yeni hocası Özdilek’le 1’de 1 peşinde

YENİ teknik direktörü Mehmet Özdilek yönetiminde ilk maçına bugün Osmanlıspor karşısında çıkacak Konyaspor, sahasında kazanıp 3 haftalık galibiyet hasretini bitirmek istiyor. Yeni bir heyecanla sahaya çıkacaklarını dile getiren Özdilek, "Konya'nın potansiyeli şu anki durumundan fazlasını hak ediyor. Osmanlı'yı yenip çıkışa geçeceğiz" dedi.