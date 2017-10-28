 Başkan'dan şifo'ya mesaj – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Başkan'dan şifo'ya mesaj

    Başkan'dan şifo'ya mesaj
    KONYASPOR Başkanı Fatih Yılmaz, Radyospor'da katıldığı bir programda yeni teknik direktörleri Mehmet Özdilek'e, taktik mesajı gönderdi. Yılmaz, "Oynadığımız futbolun karşılığı bu değil, umarım istediğimiz yerlere geliriz. İnşallah Avrupa'da 3 maçımızdan da istediğimiz puanları alırız. Hocamızla henüz görüşmedik. Takımı tanıması lazım. Gol sorunu üzerine çalışılması lazım" diye yeni teknik adamlarına öğüt verdi.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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