 Mehmet Özdilek, sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Mehmet Özdilek, sağlık kontrolünden geçti

    Mehmet Özdilek, sağlık kontrolünden geçti

    Atiker Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, sağlık kontrolünden geçti.

    Mustafa Reşit Akçay'ın istifasının ardından Atiker 'un 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak takımın başına getirdiği Mehmet Özdilek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesinde kardiyoloji, ortopedi, genel cerrahi ve dahiliye polikliniklerinde muayene edilerek genel kontrollerini yapılan Mehmet Özdilek'in sağlık testinden başarıyla geçtiği öğrenildi.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:03
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